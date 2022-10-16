Оккупанты обещают за три года отремонтировать чуть более 100 км дорог Луганщины, - Гайдай

КИЕВ. 16 октября. УНН. Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты обещают за три года отремонтировать чуть более 100 км дорог Луганской области из общих почти 6 000 км, передает УНН.

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“Обещают в течение трех лет отремонтировать 500 км дорог на так называемых “новых территориях рф” – в “лнр”, “днр”, Херсонской и Запорожской областях. То есть, в среднем по 125 км на один регион. Более того, отмечают, что после этих работ будут достигнуты показатели в 50% отремонтированных дорог, как и по всей России.

Как отметил Гайдай, оккупанты у себя видели 50% отстроенных дорог, наверное, на бумагах.

На территории нашей области насчитывается 5 898 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе на захваченной в 2022 году части – 3 616 км.

Из них 1 177 км дорог государственного значения и 2 439 км – местного значения.

Добавим

В Луганской области российские войска выстраивают многослойную оборону и активно минируют первую линию фронта.