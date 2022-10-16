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Ночью оккупанты уничтожили две школы в Пологовском районе Запорожской области

Ночью оккупанты уничтожили две школы в Пологовском районе Запорожской области

КИЕВ. 16 октября. УНН. Председатель Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что оккупанты уничтожили две школы в Пологовском районе области, передает УНН.

Цитата

“Две уничтоженные школы в Пологовском районе Запорожской области - таков результат действий рашистов только за последнее время”, — говорится в сообщении.

Детали

Сегодня ночью оккупант попал двумя ракетами в школу села Воздвижовка. Учебное заведение разрушено почти полностью. Еще одна ракета попала в местный парк. Разрушениям подверглись также частные дома вокруг.

Также ракетами разрушена школа в селе Доброполье. Пострадавших нет.

Напомним

Били из «Градов» и тяжелой артиллерии: оккупанты ночью обстреляли Никопольский район.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, школа, обстрелы
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