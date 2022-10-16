В "администрации" оккупированного Донецка прогремел взрыв

КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодня утром в "администрации" временно оккупированного Донецка прогремел взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций ВСУ.

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"Во временно оккупированном Донецке "хлопок" и пожар в здании местной администрации. Вот до чего доводит "курение возле баллонов с газом". Местные поговаривают, что был еще один "хлопок", меньший по размеру", – говорится в сообщении.

Добавим

росСМИ со ссылкой на "мэра" Донецка алексея кулемзина пишут, что здание "администрации" получило серьезные повреждения: обрушился потолок, выбиты окна.

Напомним

16 сентября в здании "генеральной прокуратуры лнр", во временно оккупированном Луганске, прогремел взрыв – погиб "генпрокурор лнр" и его "заместитель".