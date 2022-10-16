За сутки россияне ранили трех жителей Харьковской области

КИЕВ. 16 октября. УНН. За прошедшие сутки в Купянском районе Харьковской области госпитализировали трех человек, которые получили ранения в результате вражеских обстрелов. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН

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"За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты рядом с линией соприкосновения и границей с рф в Чугуевском, Харьковском, Изюмском и Купянском районах. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе с ранением госпитализированы 3 человека: 2 мужчин 36 и 48 лет и 69-летняя женщина", – написал Синегубов.

Напомним

14 октября в Харьковской области в результате обстрелов погиб мирный житель. Еще одного мужчину госпитализировали с ранением, еще один получил ранение, наехав на мину.