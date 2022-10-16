В Лимане обнаружили тела еще шестерых гражданских

КИЕВ. 16 октября. УНН. В деоккупированном Лимане Донецкой области обнаружили тела еще шестерых гражданских, которых убили российские войска. Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.

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"В Лимане обнаружили еще 6 гражданских, убитых россиянами во время оккупации", – написал Кириленко.

Напомним

14 октября полиция сообщила, что в Лимане завершена эксгумация на месте массового захоронения военных ВСУ – из братской могилы изъяли тела 34 украинских защитников.