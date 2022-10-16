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Генштаб ВСУ: уничтожено примерно 65 тысяч оккупантов

Генштаб ВСУ: уничтожено примерно 65 тысяч оккупантов

КИЕВ. 16 октября. УНН. С начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 65 000 оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Детали

По данным Генштаба ВСУ, потери врага с 24.02 до 16.10 ориентировочно такие:

• личного состава – около 65 000 (+300),

• танков – 2529 (+5) ед,

• боевых бронированных машин – 5193 (+14) ед,

• артиллерийских систем – 1589 (+7) ед,

• РСЗО – 365 (+0) ед,

• средства ПВО – 186 (+0) ед,

• самолётов – 268 (+0) ед,

• вертолётов – 242 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1224 (+14),

• крылатые ракеты – 316 (+0),

• корабли/катера – 16 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 3959 (+8) ед,

• специальная техника – 143 (+1).

В Генштабе ВСУ добавили, что за прошедшие сутки наибольшие потери оккупантов зафиксировали на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Источник: УНН
Теги: Генштаб, ВСУ, война
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