Армия рф обстреляла Николаевскую область: один человек ранен, поврежден железнодорожный объект

КИЕВ. 16 октября. УНН. Вчера, 15 октября, российские войска обстреляли Воскресенскую громаду Николаевской области – один человек ранен, поврежден жилой дом и административное здание железнодорожной станции. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.

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"Вчера, 15 октября, ориентировочно в 10:00 враг наносил удары из миномета 120-го калибра по акватерритории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вчера, 15 октября, в 16:00 во время вражеских обстрелов Воскресенской громады получил ранения один человек. Поврежден жилой дом и административное здание железнодорожной станции", - написал Ким.

Детали

По информации ОК "Юг", враг атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа "Оникс" из временно оккупированного Крыма.

Также, по словам главы ОВА, 15 октября в Баштанском районе 15, с 14:00 до 16:00, были обстрелы окрестностей Ингульской громады.

"Пострадавших и разрушений нет. Вчера, 15 октября, в 10:30 и в 23:15 обстрелам подверглась Широковская громада. В результате чего зафиксированы значительные повреждения трех домов, хозяйственных построек и гаражей. Также были попадания по открытым территориям и дорогам. Пострадавших нет", - сообщил Ким.

Он отметил, что под постоянным огнем остаются села на линии разграничения Березнеговатской громады.

Вчера в 09:17 враг обстрелял окраины одного из населенных пунктов громады. Также еще в одном населенном пункте в результате артиллерийского обстрела возник пожар хозяйственной постройки - без пострадавших, поврежден жилой дом.

"В Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил Ким.

Напомним

Оперативное командование “Юг” сообщило, что 15 октября российская оккупационная армия атаковала южные рубежи Украины беспилотниками “Орлан-10” и ракетой типа “Оникс”.