россия не может производить боеприпасы так же быстро, как тратит – британская разведка

КИЕВ. 16 октября. УНН. Российская оборонная промышленность, вероятно, не может производить современные боеприпасы с той скоростью, с которой их расходуют. Об этом в Twitter сообщила разведка Министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Британские разведчики напомнили, что 10 октября россия выпустила по Украине более 80 ракет, однако более половины было сбито.

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"Российская оборонная промышленность, вероятно, не способна производить современные боеприпасы с той скоростью, с которой их расходуют. Эти атаки свидетельствуют о дальнейшем ухудшении российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - говорится в сообщении.

Последнее обновление разведки обороны о ситуации в Украине - 16 октября 2022 года





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#StandWithUkraine pic.twitter.com/UYBkbW8aYS — Министерство обороны (@DefenceHQ) 16 октября 2022

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что из 1844 ракет дальнего радиуса, которые россия имела в начале полномасштабного вторжения, по состоянию на 12 октября осталось 609.