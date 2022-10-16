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россия не может производить боеприпасы так же быстро, как тратит – британская разведка

россия не может производить боеприпасы так же быстро, как тратит – британская разведка

КИЕВ. 16 октября. УНН. Российская оборонная промышленность, вероятно, не может производить современные боеприпасы с той скоростью, с которой их расходуют. Об этом в Twitter сообщила разведка Министерства обороны Великобритании, передает УНН.

Британские разведчики напомнили, что 10 октября россия выпустила по Украине более 80 ракет, однако более половины было сбито.

Цитата

"Российская оборонная промышленность, вероятно, не способна производить современные боеприпасы с той скоростью, с которой их расходуют. Эти атаки свидетельствуют о дальнейшем ухудшении российских запасов ракет большой дальности, что, вероятно, ограничит их способность поражать желаемое количество целей в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что из 1844 ракет дальнего радиуса, которые россия имела в начале полномасштабного вторжения, по состоянию на 12 октября осталось 609.

Источник: УНН
Теги: Россия, война, разведка
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