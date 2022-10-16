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Новости: Война
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Утром в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов

Утром в Новой Каховке прогремело более 10 взрывов

КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодня утром во временно захваченной Новой Каховке Херсонской области прогремело более 10 взрывов. Об этом сообщили в Telegram-канале так называемой "администрации" города, информирует УНН.

Цитата

"В Новой Каховке снова звучит сирена воздушной тревоги. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов", – говорится в сообщении.

Позже оккупанты сообщили об еще четырех взрывах:

"В Новой Каховке снова звучит сирена воздушной тревоги. Вторая. Работает ПВО: 4 воздушных взрыва". 

Напомним

14 октября начальник пресс-службы 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Зелинский, откусив арбуз в эфире телемарафона, намекнул на хорошие новости из Херсона.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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