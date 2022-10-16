Ночной обстрел Никополя: ранены шесть человек

КИЕВ. 16 октября. УНН. Ночью из-за вражеского обстрела Никополя Днепропетровской области были ранены шесть человек, уничтожена котельная городского дворца культуры и повреждены промышленные предприятия. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

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"Никополь, 16.10.2022. Этой ночью город обстреляли 30 раз из ствольной артиллерии и зафиксировано почти полсотни прилетов из "Града". Ранены 6 человек, 2 госпитализированы", – написал Тимошенко.

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По словам заместителя руководителя ОП, россияне уничтожили котельную городского дворца культуры, повредили лицей, кафе, маркет, промышленные предприятия и отделение "Укрпочты".

"россияне обстреляли и 3 девятиэтажки, 21 частный дом, повредили 5 линий электропередач и многие другие объекты. Террористы. Соответствующие службы, где это возможно, начали восстановление", – сообщил Тимошенко.

Напомним

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что этой ночью российские оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольской и Марганецкой громадам.