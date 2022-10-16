Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,63 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Война
Архив
9000

Ночной обстрел Никополя: ранены шесть человек

Ночной обстрел Никополя: ранены шесть человек

КИЕВ. 16 октября. УНН. Ночью из-за вражеского обстрела Никополя Днепропетровской области были ранены шесть человек, уничтожена котельная городского дворца культуры и повреждены промышленные предприятия. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.

Цитата

"Никополь, 16.10.2022. Этой ночью город обстреляли 30 раз из ствольной артиллерии и зафиксировано почти полсотни прилетов из "Града". Ранены 6 человек, 2 госпитализированы", – написал Тимошенко.

Детали

По словам заместителя руководителя ОП, россияне уничтожили котельную городского дворца культуры, повредили лицей, кафе, маркет, промышленные предприятия и отделение "Укрпочты".

"россияне обстреляли и 3 девятиэтажки, 21 частный дом, повредили 5 линий электропередач и многие другие объекты. Террористы. Соответствующие службы, где это возможно, начали восстановление", – сообщил Тимошенко.

Напомним

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщал, что этой ночью российские оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольской и Марганецкой громадам.

Источник: УНН
Теги: война, Никополь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.