Оккупанты минируют дороги в сторону Сватово и Кременной – Гайдай

КИЕВ. 16 октября. УНН. Чтобы замедлить наступление ВСУ, российские оккупанты минируют подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной Луганской области, а также подтягивают туда большое количество личного состава и техники. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

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"Враг и дальше пытается все по линии фронта минировать. У нас есть информация о том, что минируются и подъездные дороги в сторону Сватово и Кременной, минируются все мосты. Некоторые они даже взрывают. Это делается намеренно для того, чтобы замедлить наступление ВСУ, подтягивают огромное количество туда резервов, как техники, так и личного состава", - рассказал Гайдай.

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По словам главы ОВА, оккупанты пытаются расселяться в частных домах, но надолго там не задерживаются, потому что остерегаются "хлопка".

Напомним

Ранее Гайдай сообщал, что российские оккупанты скапливаются в Сватовском районе Луганской области, минируют мосты и усиливают "отмененный" контроль на границе с россией.