россии не удалось переломить ход войны массированными ракетными ударами – The Washington Post

КИЕВ. 16 октября. УНН. Массированные обстрелы украинских городов стал заметной эскалацией войны, однако он вряд ли изменит ее ход в пользу россии. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей западной разведки и военных экспертов, передает УНН.

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"Сами по себе ракетные удары имеют небольшую стратегическую ценность, хотя они вызывают массовые страдания людей и подрывают жизнь в городах, которые были относительно незатронуты боевыми действиями", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, объекты энергетической инфраструктуры Украины, вероятно, сейчас являются основной мишенью россии, что создает дополнительные угрозы для гражданских перед зимними холодами.

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Официальные лица США и других стран Запада прогнозируют, что Украина будет продолжать контрнаступление в течение ближайших месяцев, даже если погода замедлит темп войны.

"Я ожидаю, что Украина будет продолжать делать все возможное в течение зимы, чтобы вернуть свою территорию и быть эффективной на поле боя. Совсем недавно мы видели их эффективность на востоке и на юге, поскольку они вернули достаточно много территорий", - заявил на прошлой неделе министр обороны США Ллойд Остин.

По словам военных экспертов, зимний период может снизить динамику развития событий на поле боя, однако пока что "украинцы сохраняют инициативу и динамику". Однако больше нет ожиданий, что россия сможет захватить больше территорий.

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"Украина настолько резко переломила борьбу, что единственный нерешенный вопрос заключается в том, сколько еще территории она сможет вернуть, а не то, сможет ли россия достичь своих целей", - сказал Роб Ли из Института исследования внешней политики в Филадельфии.

По его словам, украинская армия, которую россия значительно превосходила по вооружению в начале войны, теперь превосходит армию рф почти по всем показателям, начиная от наличия сложных западных артиллерийских систем, заканчивая качеством подготовки солдат.