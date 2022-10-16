Посольство Египта призвало своих граждан покинуть Украину
КИЕВ. 16 октября. УНН. Посольство Египта призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Украину. Об этом сообщает Egypt Today, передает УНН.
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"Посольство призвало членов египетской общины покинуть Украину доступными наземными путями с соседними странами. (Посольство – ред.) призвало египетских граждан проявлять максимальную осторожность во время отъезда и не находиться в опасных зонах или вблизи них", – говорится в сообщении.
Детали
Египтян, которые откажутся выезжать из Украины, призвали обновить свои данные в посольстве, чтобы они могли получать информацию о событиях в стране.
Напомним
МИД Китая призвал своих граждан срочно выехать из Украины из-за “серьезной ситуации с безопасностью”.
10 октября посольство США призвало американцев покинуть Украину на фоне массированных ракетных атак со стороны россии. Само диппредставительство продолжило работать в Киеве.