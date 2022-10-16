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Посольство Египта призвало своих граждан покинуть Украину

Посольство Египта призвало своих граждан покинуть Украину

КИЕВ. 16 октября. УНН. Посольство Египта призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Украину. Об этом сообщает Egypt Today, передает УНН.

Цитата

"Посольство призвало членов египетской общины покинуть Украину доступными наземными путями с соседними странами. (Посольство – ред.) призвало египетских граждан проявлять максимальную осторожность во время отъезда и не находиться в опасных зонах или вблизи них", – говорится в сообщении.

Детали

Египтян, которые откажутся выезжать из Украины, призвали обновить свои данные в посольстве, чтобы они могли получать информацию о событиях в стране.

Напомним

МИД Китая призвал своих граждан срочно выехать из Украины из-за “серьезной ситуации с безопасностью”.

10 октября посольство США призвало американцев покинуть Украину на фоне массированных ракетных атак со стороны россии. Само диппредставительство продолжило работать в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Украина, Египет
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