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Опять громко: в белгородской области сообщили о "хлопках"

Опять громко: в белгородской области сообщили о "хлопках"

КИЕВ. 16 октября. УНН. В белгородской области россии прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы сообщают о дыме в районе аэропорта, передает УНН.

Цитата

"В белгородской области снова громко. (...) По предварительным данным, работает ПВО", – говорится в сообщении.

Детали

Губернатор белгорода вячеслав гладков заявил, что есть раненые.

"Произошел обстрел. Объезжаю территорию города и белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным, есть двое раненых", – сообщил он.

Местные Telegram-каналы пишут о дыме в районе аэропорта.

Напомним

15 октября в воинской части российской белгородской области произошла стрельба. По данным минобороны рф, 11 человек погибли, 15 госпитализированы с ранениями различной тяжести.

Источник: УНН
Теги: Россия
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