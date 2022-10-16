Уничтожены школы: глава ОВА показал последствия вражеского обстрела Запорожской области

КИЕВ. 16 октября. УНН. Глава Запорожской ОВА Александр Старух опубликовал фото последствий ракетных ударов по Пологовскому району и Доброполью, где были уничтожены две школы, передает УНН.

Цитата

"Разрушительные последствия вражеских ударов в Пологовском районе и Доброполье", – написал Старух.

Напомним

Сегодня глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что оккупанты уничтожили одну школу в Пологовском районе и еще одну в селе Доброполье.