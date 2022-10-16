Новости: Война
16 октября 2022, 12:33 • Анна Мурашко • 32220
Уничтожены школы: глава ОВА показал последствия вражеского обстрела Запорожской области
КИЕВ. 16 октября. УНН. Глава Запорожской ОВА Александр Старух опубликовал фото последствий ракетных ударов по Пологовскому району и Доброполью, где были уничтожены две школы, передает УНН.
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"Разрушительные последствия вражеских ударов в Пологовском районе и Доброполье", – написал Старух.
Напомним
Сегодня глава Запорожской ОГА Александр Старух сообщил, что оккупанты уничтожили одну школу в Пологовском районе и еще одну в селе Доброполье.
Источник: УНН
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