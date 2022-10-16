В Украине масштабная воздушная тревога: главы ОВА призвали отнестись к ней серьезно

КИЕВ. 16 октября. УНН. По всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу. Главы нескольких областных военных администраций призвали украинцев отнестись к ней серьезно, передает УНН.

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"Летят. Отнеситесь серьезно", – написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

О запуске ракет по территории Украины предупредил и глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Прошу всех найти безопасные места и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей. Не передвигаться по улицам, следить за сигналами воздушной тревоги", – написал он.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш написал: "Упорно прошу всех немедленно пройти в укрытие!".