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В Украине масштабная воздушная тревога: главы ОВА призвали отнестись к ней серьезно

В Украине масштабная воздушная тревога: главы ОВА призвали отнестись к ней серьезно

КИЕВ. 16 октября. УНН. По всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу. Главы нескольких областных военных администраций призвали украинцев отнестись к ней серьезно, передает УНН.

Детали

"Летят. Отнеситесь серьезно", – написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

О запуске ракет по территории Украины предупредил и глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

"Прошу всех найти безопасные места и держаться подальше от гражданской инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, торговых центров, автобусных станций и других мест массовых скоплений людей. Не передвигаться по улицам, следить за сигналами воздушной тревоги", – написал он.

Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш написал: "Упорно прошу всех немедленно пройти в укрытие!".

Источник: УНН
Теги: война
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