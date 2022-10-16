Новости: Война
16 октября 2022, 13:21 • Виктория Данильченко • 12855
На запад Украины летят дроны – мэр Каменца-Подольского
КИЕВ. 16 октября. УНН. Мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко сообщил в Telegram, что на запад Украины летят дроны, передает УНН.
Цитата
"Дроны летят на запад Украины. Уже замечен один в Винницкой области. Будьте в безопасном месте", – написал Поситко.
Напомним
По всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу. Главы нескольких областных военных администраций призвали украинцев отнестись к ней серьезно
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram