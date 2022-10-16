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На запад Украины летят дроны – мэр Каменца-Подольского

На запад Украины летят дроны – мэр Каменца-Подольского

КИЕВ. 16 октября. УНН. Мэр Каменца-Подольского Михаил Поситко сообщил в Telegram, что на запад Украины летят дроны, передает УНН.

Цитата

"Дроны летят на запад Украины. Уже замечен один в Винницкой области. Будьте в безопасном месте", – написал Поситко.

                                                    

Напомним

По всей Украине, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу. Главы нескольких областных военных администраций призвали украинцев отнестись к ней серьезно

Источник: УНН
Теги: война, Каменец-Подольский
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