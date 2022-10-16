"Зерновая инициатива": из Украины вышло еще четыре судна

КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодня из портов Одесса и Южный в рамках "зерновой инициативы" вышло еще четыре судна с украинской агропродукцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Министерства инфраструктуры Украины.

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"Сегодня, 16 октября, из портов Одесса и Южный отправлено 4 судна со 140 тыс. тонн украинской агропродукции", – говорится в сообщении.

Детали

В частности, вышел балкер EAUBONNE который доставит 53,3 тыс. тонн пшеницы в Кению. Это уже второй балкер с агропродукцией для этой страны. Первый балкер SUPER HENRY, на борту которого 51,4 тыс тонн пшеницы, сегодня стал под разгрузку в кенийском порту Момбасы.

За время действия "зерновой инициативы" в направлении Африки направили 1,1 млн тонн продовольствия. В частности, из портов Большой Одессы вышло уже пять судов, зафрахтованных Всемирной продовольственной программой ООН. На их борту более 120 тыс. зерна для жителей Эфиопии, Йемена и Сомали.

Напомним

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и россия отдельно) по безопасному проходу судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения рф 24 февраля.

Украина является крупным экспортером зерна, поэтому блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку зашло в порт Одесской области 6 августа.