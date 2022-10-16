Украинец Колмаков стал первым чемпионом мира по паркуру на скорость

КИЕВ. 16 октября. УНН. Украинец Богдан Колмаков стал первым в истории чемпионом мира по паркуру на скорость. Об этом в Telegram сообщило Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

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"Дебютный чемпионат мира по паркуру состоялся в столице Японии, Токио. Украину на нем представлял чемпион Всемирных игр-2022 Богдан Колмаков. Во фристайле он занял 15 место в квалификации, а уже в своей коронной дисциплине "скорость" сумел подняться на высшую ступень пьедестала", – говорится в сообщении.

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Как отметили, на чемпионате мира по паркуру повторился сценарий финала Всемирных игр-2022: Колмаков соревновался с итальянцем Андреа Консолини и так же первым преодолел дистанцию за 25,25 секунды.

Напомним

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