россия держит в Черном море по меньшей мере два корабля с 16 "Калибрами"

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Черном море находится по меньшей мере два российских корабля, их общий залп – 16 крылатых ракет типа “Калибр”. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает корреспондент УНН.

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"Ситуация в Черном море сейчас тревожная как и всегда. Как минимум два ракетоносителя остаются, это 16 калибров. Возможен запуск крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - рассказал Братчук.

Напомним

15 октября сообщали, что в Черном море находятся российские ракетоносители с 12 ракетами "Калибр", а корабельная группировка вражеских сил в Черном море состоит из 12 кораблей и катеров.