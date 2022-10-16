Мобилизация и аресты: Подоляк раскрыл план по демонтажу "путинского авторитаризма"
КИЕВ. 16 октября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре, передает УНН.
Цитата
"План по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре", – написал Подоляк в Twitter.
Детали
Советник руководителя ОП перечислил условия свержения режима путина:
• тотальная мобилизационная зачистка улиц;
• быстрая подготовка бомбоубежищ в москве;
• самострелы мобилизованных в белгороде;
• аресты генералов и конфликт в ближнем окружении.
Напомним
The Washington Post со ссылкой на представителей западной разведки и военных экспертов сообщил, что массированный обстрел украинских городов стал заметной эскалацией войны, однако он вряд ли изменит ее ход в пользу россии.