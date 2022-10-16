Мобилизация и аресты: Подоляк раскрыл план по демонтажу "путинского авторитаризма"

КИЕВ. 16 октября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре, передает УНН.

Цитата

"План по демонтажу "путинского авторитаризма" в самом разгаре", – написал Подоляк в Twitter.

Детали

Советник руководителя ОП перечислил условия свержения режима путина:

• тотальная мобилизационная зачистка улиц;

• быстрая подготовка бомбоубежищ в москве;

• самострелы мобилизованных в белгороде;

• аресты генералов и конфликт в ближнем окружении.

Напомним

The Washington Post со ссылкой на представителей западной разведки и военных экспертов сообщил, что массированный обстрел украинских городов стал заметной эскалацией войны, однако он вряд ли изменит ее ход в пользу россии.