"Охота" на террориста: ГУР готово дать 100 тысяч долларов за пленного гиркина

КИЕВ. 16 октября. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины готово дать 100 тысяч долларов за передачу в украинский плен террориста игоря гиркина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ГУР.

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"Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату 100 000 долларов за передачу игоря гиркина (стрелкова) в украинский плен. Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", – говорится в сообщении.

Напомним

игорь гиркин (стрелков) – российский террорист, бывший "министр обороны днр". СБУ и Генеральная прокуратура возбудила против него ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.

Также Нидерланды объявили террориста в международный розыск по делу о сбитии над Донбассом гражданского самолета Boeing 777 рейса MH17.