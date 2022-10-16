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"Охота" на террориста: ГУР готово дать 100 тысяч долларов за пленного гиркина

"Охота" на террориста: ГУР готово дать 100 тысяч долларов за пленного гиркина

КИЕВ. 16 октября. УНН. Главное управление разведки Минобороны Украины готово дать 100 тысяч долларов за передачу в украинский плен террориста игоря гиркина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ГУР.

Цитата

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату 100 000 долларов за передачу игоря гиркина (стрелкова) в украинский плен. Известно, что один из самых известных российских террористов решил возобновить свое участие в войне против нашего государства", – говорится в сообщении.

Напомним

игорь гиркин (стрелков) – российский террорист, бывший "министр обороны днр". СБУ и Генеральная прокуратура возбудила против него ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.

Также Нидерланды объявили террориста в международный розыск по делу о сбитии над Донбассом гражданского самолета Boeing 777 рейса MH17.

Источник: УНН
Теги: террористы, разведка
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