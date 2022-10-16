Новости: Общество
16 октября 2022, 14:49 • Виктория Данильченко • 9015
До 22° тепла и без осадков: прогноз погоды на завтра
КИЕВ. 16 октября. УНН. Завтра, 17 октября, в Украине будет без осадков, на западе местами температура повысится до 22° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Цитата
"Без осадков. (...) Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на крайнем западе и юге страны 3-8° тепла; днем 13-18°, в западных областях местами до 22°, на севере Левобережья 10-14°", – говорится в сообщении.
Детали
В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами будет туман. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с.
Напомним
Как писал УНН со ссылкой на Укргидрометцентр, со следующей недели в Украине потеплеет.
Источник: УНН
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