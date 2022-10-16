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Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
Со следующей недели в Украине потеплеет - синоптики
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До 22° тепла и без осадков: прогноз погоды на завтра

До 22° тепла и без осадков: прогноз погоды на завтра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Завтра, 17 октября, в Украине будет без осадков, на западе местами температура повысится до 22° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Цитата

"Без осадков. (...) Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на крайнем западе и юге страны 3-8° тепла; днем 13-18°, в западных областях местами до 22°, на севере Левобережья 10-14°", – говорится в сообщении.

Детали

В западных, центральных и восточных областях ночью и утром местами будет туман. Ветер юго-западный, в южной части северо-восточный, 5-10 м/с.

Напомним

Как писал УНН со ссылкой на Укргидрометцентр, со следующей недели в Украине потеплеет.

Источник: УНН
Теги: погода
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