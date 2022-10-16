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россияне не могут перебрасывать вооружение и технику через крымский мост – Гуменюк

россияне не могут перебрасывать вооружение и технику через крымский мост – Гуменюк

КИЕВ. 16 октября. УНН. Из-за повреждений крымского моста российские оккупанты не могут перебрасывать вооружение и технику с временно оккупированного Крыма. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

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"Очень критическое состояние у них со снаряжением, с поставками, с логистикой. Потому что действительно подтягивание резервов оттуда происходило и почти 75% из их поставок проходили именно через крымский мост. Сейчас даже мы говорили, что море на нашей стороне. Даже природа против, чтобы у них там что-то функционировало. Они даже паромы остановили из-за ветра. Невозможно осуществлять сообщение между точками через пролив. Поэтому они действительно страдают из-за недостатка оборудования, боекомплектов, военной техники", – рассказала Гуменюк.

Напомним

Утром 8 октября на крымском мосту произошел взрыв.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что за подрывом крымского моста стоит спецоперация Службы безопасности Украины. Однако в СБУ официально заявили, что все комментарии будут после окончательной победы Украины в войне.

14 октября сообщили, что россия хочет восстановить крымский мост до 1 июля 2023 года.

Источник: УНН
Теги: Крым
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