ВСУ в Запорожской области нанесли удары по нескольким базам россиян: уничтожили склады боеприпасов и ликвидировали живую силу

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Запорожской области украинские военные нанесли точечные удары по россиянам в нескольких населенных пунктах. В результате уничтожены склады боеприпасов и ранены более 100 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Марфополь Запорожской области уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов. В населенном пункте Токмак уничтожено 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих. В населенном пункте Пологи – до 30 раненых оккупантов. В Каменке-Днепровской уничтожено 7 единиц военной техники и ранены около 40 военнослужащих противника», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что количество погибших, которое оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram отметил, что таким образом Вооруженные Силы Украины продолжают готовить Запорожскую область к полному освобождению от рашистов.

Дополнение

15 октября сообщалось, что в районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры, Токмак, было поражено около 100 оккупантов, среди них более 25 только что мобилизованных.