Жителей Киевской области призвали и в дальнейшем экономить электроэнергию

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Киевской области вчера, 15 октября удалось уменьшить потребление электроэнергии на 7%. Об этом сообщил председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба в Telegram и призвал людей вечером выключать хотя бы один электроприбор и лишнее освещение, пишет УНН.

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«Вчера нам с вами удалось уменьшить потребление электроэнергии на 7%. Это позволило провести вечер без вынужденных отключений электроэнергии. Все благодаря нашей ответственности и сплоченности. Только вместе мы сможем выстоять перед врагом и преодолевать последствия войны!», - сообщил Кулеба.

Детали

Он призвал вечером выключать хотя бы один электроприбор и лишнее освещение.

Дополнение

15 октября Офис Президента призвал жителей Киева и Киевской области рационально подойти к потреблению электроэнергии после утреннего обстрела оккупантов.

15 октября Кулеба сообщал, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области.

Впоследствии "Укрэнерго" сообщило, что враг совершил очередное варварское нападение на критическую инфраструктуру. В результате объект энергетической инфраструктуры в Киевской области подвергся тяжелым разрушениям.