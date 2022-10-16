В Хмельницкой области не было зафиксировано ни одной вражеской активности во время воздушной тревоги
КИЕВ. 16 октября. УНН. Во время последней воздушной тревоги не зафиксировано ни одной вражеской активности над территорией Хмельницкой области. Об этом в Telegram написал председатель Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий в пятницу, 14 октября, передает УНН.
Цитата
«Ситуация в области спокойная! Во время последней воздушной тревоги не зафиксировано ни одной вражеской активности над территорией области. Вместе с тем, видим, что в различных телеграмм-каналах, в том числе принадлежащих представителям органов местного самоуправления, появляются сообщения о пролетах ракет или БПЛА», - написал Гамалий.
Детали
Он отметил, что такая информация не является достоверной и призвал не принимать ее во внимание.
«Прошу не обращать внимание на фейки о пролетах НЛО, или газонокосилок», - добавил он.
Дополнение
14 октября сообщалось, что в Хмельницкой тергромаде полностью восстановлено электроснабжение после ракетных ударов российских оккупантов.