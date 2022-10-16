Сербия закрывает посольство в Украине

КИЕВ. 16 октября. УНН. Сербское посольство в Украине временно закрыто с целью защиты безопасности своего персонала, передает УНН со ссылкой на сайт дипмиссии.

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«Посольство Республики Сербия в Украине с целью защиты безопасности своего персонала временно закрыто. Сотрудники этого дипломатическо-консульского представительства до момента создания условий для возвращения продолжают осуществлять свою работу из г. Белград», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что для всех граждан Сербии, которые еще находятся в Украине, помощь и в следующем периоде будет доступна круглосуточно.

Также сообщается, что за любой помощью и поддержкой они также могут обращаться в посольства Республики Сербия в странах, граничащих с Украиной.

«Напоминаем, что Министерство иностранных дел Республики Сербия еще 13 февраля рекомендовало гражданам Республики Сербия, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность временно покинуть территорию этой страны, а тем гражданам, которые планировали путешествие в Украину, отложить поездку», - говорится в сообщении.

Дополнение

Посольство Египта призвало своих граждан как можно быстрее покинуть Украину.

МИД Китая призвало своих граждан срочно выехать из Украины из-за “серьёзной ситуации с безопасностью”.

10 октября посольство США призвало американцев покинуть Украину на фоне массированных ракетных атак со стороны россии. Само диппредставительство продолжило работать в Киеве.