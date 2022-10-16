Зенитные комплексы и ракеты класса "земля-земля" скоро будут доставлены в Украину - Минобороны Франции

КИЕВ. 16 октября. УНН. В воскресенье Франция пообещала системы противовоздушной обороны для защиты украинских городов от ударов беспилотников, а также расширенную программу обучения украинских солдат. Правительство президента Франции Эммануэля Макрона стремится разрушить представление о том, что Париж отстает в военной поддержке Украины, передает УНН.

Детали

Около 2000 украинских военнослужащих будут отправлены в воинские части во Франции, которые в течение нескольких недель будут проходить боевую подготовку, более специализированную подготовку по логистике и другим потребностям, а также обучение использованию техники, поставляемой Францией, заявил в интервью министр обороны Себастьен Лекорню, опубликованном в Le Parisien.

"Мы отмечаем тот факт, что война, к сожалению, будет продолжаться, - цитирует газета слова министра. - Новое поколение солдат также должно быть обучено, чтобы выдержать дистанцию".

По словам министра, расширенное обучение, которое сейчас предлагает Франция, является "очень важным шагом": "Мы меняем масштаб".

По словам министра, зенитно-ракетные батареи Crotale, которые Франция готовится отправить в Украину, "будут особенно полезны при воздушных бомбардировках и против них".

По словам министра, Франция имеет 12 таких батарей. Он не уточнил, сколько из них отправится в Украину. По словам министра, цель состоит в том, чтобы Украина могла развернуть их в течение двух месяцев, включая время обучения украинцев их использованию.

Франция уже поставила 18 артиллерийских орудий Caesar и ведет переговоры о поставке еще шести. Лекорню сказал, что Франция также изучает украинский запрос на наземное ракетное вооружение.

Министр также сообщил, что Франция создала фонд в размере 100 миллионов евро, "который украинцы могут использовать для покупки того, что они хотят, при условии, что поставщиком является Франция". По его словам, среди получателей первых украинских заказов с использованием фонда – французская фирма, которая будет поставлять понтонные мосты.

Использование Францией своих запасов вооружений для поставок Украине также привлекло внимание к собственным оборонным потребностям страны.

Лекорню сказал, что батареи Crotale, предназначенные для Украины, заменяются на более современную систему противовоздушной обороны Mamba, которая, как ожидается, станет частью щита безопасности во время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

По словам министра, Франция также разместила заказ на пополнение своего парка пушек Caesar вместо отправленных в Украину.

По его словам, оборонный бюджет Франции на 2023 год достигнет самого высокого уровня со времен Второй мировой войны и составит 44 миллиарда евро.