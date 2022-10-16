Длительные перебои с электропитанием ЗАЭС могут привести ко второй "Фукусиме" – Котин

КИЕВ. 16 октября. УНН. Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что на оккупированной Запорожской АЭС (ЗАЭС) ситуация с каждой неделей лишь ухудшается. Он полагает, что длительные перебои с электропитанием станции могут привести ко второй "Фукусиме". Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF, передает УНН со ссылкой на DW.

Цитата

"Оккупанты, в числе прочего, повредили административное здание, учебный центр и один из блоков АЭС, они складируют оборудование и грузовики, что создает высокую угрозу пожара. Никто не знает, что хранится в этих грузовиках ", - сказал Котин.

Детали

По словам Котина, сотрудники Запорожской АЭС испытывают сильное давление.

"Сейчас персонал пытаются заставить подписать с россией трудовые договоры. У персонала есть выбор - либо подписать эти договоры, либо подвергнуться избиениям и пыткам", - сказал он, добавив, что около ста человек были задержаны, и никто не знает, что с ними произошло.

"Людям запрещено покидать пределы АЭС", - пояснил Котин.

По мнению Котина, на Запорожской АЭС сохраняется высокая угроза атомной аварии. Он отметил, что такая авария едва не произошла уже трижды. Котин объяснил это тем, что ЗАЭС зависит от электропитания. При остановке системы охлаждения начинается расплавление топливных стержней реакторов. Котин сравнил это с атомной катастрофой на японской АЭС "Фукусима", где система электропитания была разрушена цунами, и через три часа началось расплавление стержней.

Дополнение

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси после проведения переговоров с украинской и российской сторонами по Запорожской АЭС отметил, что ситуация невыносима и требует немедленных действий.