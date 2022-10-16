Нет никаких сомнений, что работа "зернового коридора" будет продолжена после 22 ноября - Кубраков

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что нет никаких сомнений, что работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины.

Сообщается, что 16 октября, в Совместном координационном центре в Стамбуле Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков встретился с Министром обороны Турции Хулуси Акаром.

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«Сегодня вместе с Министром обороны Турции Хулуси Акаром обсудили ход реализации «Зерновой инициативы». С момента старта и до сегодняшнего дня уже экспортировано более 7,7 миллиона тонн агропродукции, что уже стабилизировало цены на продовольствие и противодействует угрозе глобального голода», - сообщил Кубраков.

Детали

По его словам, стороны-участники «Инициативы» – ООН, Турция и Украина, выразили готовность продлить ее действие и заверили в приложении максимальных усилий для ее успешной реализации.

«На данный момент нет никаких сомнений, что работа «зернового коридора» будет продолжена после 22 ноября», – сказал Кубраков.

Дополнение

16 октября из портов Одесса и Южный в рамках "зерновой инициативы" вышло еще четыре судна с украинской агропродукцией.

22 июля Украина, ООН, Турция и россия подписали соглашение (Украина и россия отдельно) по безопасному проходу судов через украинские порты (Одесса, Черноморск, Южный), которые были заблокированы после вторжения рф 24 февраля.

Украина является крупным экспортером зерна, поэтому блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под загрузку зашло в порт Одесской области 6 августа.