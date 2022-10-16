71 млн человек в мире оказались за чертой бедности из-за войны в Украине - ПРООН

КИЕВ. 16 октября. УНН. По данным Программы развития ООН (ПРООН), около 71 миллиона человек столкнулись с бедностью из-за российско-украинской войны, передает УНН.

Детали

Ожидается, что влияние войны на цены, продукты питания и энергию приведет к увеличению количества бедных в мире.

Согласно отчету ПРООН о последствиях российско-украинской войны, за первые три месяца войны, начавшейся 24 февраля, за чертой бедности оказался примерно 51 миллион человек.

Увеличив количество бедных в мире до 9%, война также привела к тому, что ежедневный доход около 20 миллионов человек упал ниже черты бедности в 3,20 доллара в странах с доходом ниже среднего.

Между тем пандемия COVID-19 привела к тому, что в прошлом году до 163 миллионов человек оказались за чертой бедности, при этом количество людей, работающих за 2,15 доллара в день, увеличилось на 8,1%, что является крайней чертой бедности.

По оценкам Всемирного банка в этом году эта цифра возрастет на 75-95 миллионов.

Кроме того, ожидается, что продовольственная инфляция еще больше ударит по бедным, в то время как, по оценкам, две трети дохода на душу населения будут потрачены на расходы на продукты питания в странах с низким уровнем дохода, тогда как этот показатель как ожидается, достигнет четверти дохода в развитых странах.

По данным ООН, половина людей в мире с доходом ниже черты крайней бедности проживает в Южной Азии.

Бедные в странах Африки к югу от Сахары составляют одну треть бедных в мире, а количество бедных на Ближнем Востоке и Северной Африке увеличилось более чем вдвое с 2015 года.

Хотя внутренние конфликты в Сирии и Йемене оказали наибольшее влияние на Ближний Восток, последствия пандемии ощутили на себе все группы населения.

Данные показали, что COVID-19 нанес самый большой удар по глобальным целям сокращения бедности за последние 30 лет.

Добавим

Всемирный банк ранее заявлял, что планирует сократить долю бедных до 3% к 2030 году.