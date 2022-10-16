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В белорусь из рф прибудут почти 9 тысяч военных

В белорусь из рф прибудут почти 9 тысяч военных

КИЕВ. 16 октября. УНН. Чуть менее 9 тысяч российских военнослужащих прибудут в беларусь в рамках развертывания совместной "региональной группировки войск". Об єтом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества минобороны белоруссии валерий ревенко, передает УНН.

Цитата

«Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в рб. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составить чуть менее 9 тысяч человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября», - написал ревенко в Twitter.

Дополнение

Минобороны рб заявило в субботу, 15 октября, что в беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными.

лукашенко заявлял, что он и путин договорились о развёртывании "совместной региональной группировки войск".

Также лукашенко заявлял, что в беларусь прибудет "не одна тысяча" военных вс рф.

Источник: УНН
Теги: Беларусь
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