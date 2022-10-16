В Минобороны назвали соотношение потерь украинской и российской армии на юге

КИЕВ. 16 октября. УНН. Соотношение потерь украинских военных и российских захватчиков на юге составляет примерно 1 к 6,5. Об этом сообщил командующий ОК «Юг» Генерал-майор Андрей Ковальчук, которого цитирует заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook, передает УНН.

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«Стала свидетелем, как Командующий ОК «Юг» Генерал-майор Андрей Ковальчук вдохновляет военных на борьбу с врагом. Андрей Трофимович рассказал интересные факты о деморализации подразделений врага на юге и о растущих потерях врага. Соотношение потерь примерно 1 к 6,5. По его словам - критическая граница соотношения потерь - 1 к 8, после которой армия противника будет психологически «сыпаться», - написала Маляр.

Детали

По словам Командующего враг уже в довольно сложной ситуации на юге, но расслабляться не время.

«Наоборот - надо собрать всю нашу силу и мощь и выжимать российскую армию с нашей земли», - подчеркнул Ковальчук, которого цитирует Маляр.

Дополнение

Генштаб сообщал, что с начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 65 000 оккупантов.