В Норвегии задержан второй россиянин, который незаконно запускал дрон и фотографировал военные объекты

КИЕВ. 16 октября. УНН. Норвегия заявила, что арестовала гражданина россии с дроном и фотоаппаратурой после того, как его заметили фотографируя аэропорт на крайнем севере. Это второй подобный арест за неделю. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.

Норвегия находится в состоянии повышенной готовности после сообщений о загадочных наблюдениях беспилотников вблизи морских нефтяных и газовых буровых платформ. Взрывы газопровода «Северный поток» в Балтийском море, произошедшие в прошлом месяце, по общему мнению мирового сообщества стали результатом саботажа.

Детали

51-летний россиянин, имя которого не разглашается, был арестован по подозрению в управлении беспилотником в Норвегии, в чем он признался.

«Полиция конфисковала большое количество фотооборудования, в том числе дрон и тайник с картами памяти», - говорится в заявлении полиции северного города Тромсё.

Среди конфискованных материалов были фотографии другого аэропорта в городе Киркенес и вертолетов Bell норвежских военных, говорится в сообщении.

Полиция Тромсё сообщила, что к расследованию привлечена служба безопасности полиции Норвегии.

В пятницу норвежская полиция заявила, что в начале этой недели они задержали еще одного россиянина, пойманного при пересечении границы на крайнем севере, когда он возвращался домой с двумя беспилотниками и кучей фото и видео.

Этот человек по имени Виталий Рустанов был арестован на пограничном пункте Стурскуг, единственном транзитном пункте между Норвегией и россией.

Рустанов признал, что запускал дроны "по всей стране", но отрицал какие-либо правонарушения, и был помещен под стражу на две недели. Он имел при себе частично зашифрованный тайник объемом четыре терабайта с фотографиями и видео.

У него было два российских паспорта и один израильский, когда его арестовали при попытке вернуться в россию.

Добавим

Скандинавская страна наряду с несколькими другими западными странами запретила российским организациям пролетать над своей территорией после февральского вторжения в Украину.

Нарушение этого запрета карается лишением свободы на три года.

Поскольку вторжение россии в Украину привело к резкому сокращению поставок энергоносителей, Норвегия обогнала Москву как основного поставщика природного газа в Западную Европу.

После взрывов газопровода Nord Stream и наблюдений беспилотников Норвегия усилила меры безопасности вокруг своих энергетических объектов.