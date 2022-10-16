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Украинцы имеют право оставаться в Нидерландах на один год дольше

Украинцы имеют право оставаться в Нидерландах на один год дольше

КИЕВ. 16 октября. УНН. Украинцы, беженцы с постоянным видом на жительство или видом на убежище в Украине имеют право оставаться в Нидерландах на один год дольше. Об этом сообщает Служба иммиграции и натурализации (IND) Нидерландов, передает УНН.

Цитата

«Действие Директивы о временной защите (RTB) было продлено до 4 марта 2024 года. Такое решение приняла Европейская комиссия. Это означает, что украинцы, беженцы с постоянным видом на жительство или видом на убежище в Украине имеют право оставаться в Нидерландах на один год дольше», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что каждый, кто подпадает под RTB, имеет право на жилье, медицинское обслуживание, образование для несовершеннолетних и возможность работать. Директива может быть продлена еще на один год. Временная защита заканчивается, когда истекает максимальный срок или становится возможным безопасное возвращение в Украину.

Дополнение

Европейская комиссия объявила в понедельник, 10 октября, что намерена продлить действие директивы ЕС о предоставлении защиты украинских беженцев до марта 2024 года.

Источник: УНН
Теги: беженцы, война, Нидерланды
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