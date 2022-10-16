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В ВСУ опровергли заявление рф о наступлении на Лиман и захвате населенных пунктов возле Бахмута

В ВСУ опровергли заявление рф о наступлении на Лиман и захвате населенных пунктов возле Бахмута

КИЕВ. 16 октября. УНН. Информационная операция россиян о том, что ряд населенных пунктов возле Бахмута «уже взяты» – не соответствует действительности. Также враги пытаются разогнать ложь о «контрнаступлении» на Лиман. Об этом сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Цитата

«Уже несколько дней подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Это для них такая «Брестская крепость». Они уже несколько дней подряд проводят свою информационную операцию о том, что ряд населенных пунктов возле Бахмута «уже взяты» – это не соответствует действительности. Там идут очень тяжелые боевые действия, противник сосредоточил там мощнейшие свои силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают пройти дальше», - сообщил Череватый.

Детали

По его словам, враги пытаются разогнать ложь о «контрнаступлении» на Лиман, но это тоже не правда. Хотя рашисты пытаются показать обратное.

«На самом деле они строят оборонительные позиции в районе Кременной, Сватово. Более того, они в своих пабликах хвастаются, что строят так называемую «линию путина», сняли с квадрокоптера, с нескольких позиций, раскадровано. Но наши штабы учтут всю оперативную информацию при планировании следующих действий. Не думаю, что противник переиграет нас на этом направлении», - заявил Череватый.

Дополнение

Разведка Минобороны Великобритании сообщала, что российские войска хотят захватить Бахмут Донецкой области, чтобы затем перейти к наступлению на Краматорск и Славянск.

Источник: УНН
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