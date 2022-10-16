Байден будет действовать "методично" при переоценке американо-саудовских отношений

КИЕВ. 16 октября. УНН. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье, что президент Джо Байден будет действовать "методично" при переоценке отношений США с Саудовской Аравией, но варианты включают изменения в сфере безопасности крупного производителя нефти, информирует УНН.

Детали

Салливан, выступая на CNN, сказал, что Байден не планирует встречаться с наследником принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом на саммите лидеров G20 в ноябре.

"Байден не планирует встречаться с наследником на саммите G20", - сказал Салливан на фоне нового давления на американо-саудовские отношения, вызванные стремлением Эр-Рияда сократить добычу нефти.

"И потому президент не собирается действовать опрометчиво, он собирается действовать методично, стратегически, и он собирается не спешить, чтобы проконсультироваться с членами обеих партий, а также иметь возможность для Конгресса вернуться, чтобы он мог сидеть с ними лично и проработайте варианты".

Дополнение

ОПЕК+, группа нефтедобывающих стран во главе с Саудовской Аравией и россией, объявила на прошлой неделе, что значительно сократит добычу, чтобы повысить цены на нефть.

Действия ОПЕК могут привести к росту цен на нефть, что может привести к росту цен на АЗС в США. Более высокие цены на газ могут повредить Байдену и демократам в политическом плане перед промежуточными выборами этой осенью.

В июне Байден посетил Саудовскую Аравию, чтобы отчасти подтолкнуть лидеров королевства к увеличению добычи нефти.