Папа Франциск призвал к реформе ООН из-за российско-украинской войны

КИЕВ. 16 октября. УНН. Папа Франциск заявил о необходимости реформирования Организации Объединенных Наций после того, как пандемия Covid-19 и война в Украине выявили ее границы, информирует УНН.

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Понтифик сказал, что февральское вторжение россии в Украину высветило необходимость обеспечения того, чтобы нынешняя многосторонняя структура, особенно Совет Безопасности ООН, нашла "более гибкие и эффективные способы разрешения конфликтов".

"В военное время важно подтвердить, что нам нужно больше многосторонности, но ООН больше не подходит для новых реалий", добавил он в заявлении, опубликованном газетой La Stampa.

Организация была основана, чтобы предотвратить повторение ужасов двух мировых войн, но, хотя угроза, которую представляли эти конфликты, все еще жива, "настоящее уже не то", - сказал Франциск.

"Необходимость этих реформ стала более чем очевидной после пандемии, когда нынешняя многосторонняя система показала все свои пределы", - добавил он.

85-летний понтифик выступал за "органические реформы", направленные на то, чтобы позволить международным организациям вновь открыть для себя их основную цель "служение человеческой семье", и сказал, что международные институты должны быть результатом "широчайшего консенсуса".

Папа также предложил гарантировать права на продукты питания, здоровье, экономические и социальные права, на которых международные институты будут основывать свои решения.

Добавим

Новая книга Франциска "Я прошу вас во имя Бога: десять молитв о надежде на будущее" должна выйти в Италии во вторник.