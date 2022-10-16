Индия испытала баллистическую ракету с подводной лодки

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министерство обороны заявило, что Индия успешно испытала баллистическую ракету, запущенную со своей первой отечественной атомной подводной лодки INS Arihant, передает УНН со ссылкой на The Times of India.

Детали

Запуск стал доказательством "компетентности экипажа" и подтвердил способность баллистических ракет индийских подводных лодок, "ключевой элемент потенциала ядерного сдерживания Индии", говорится в заявлении министерства.

В министерстве добавили, что "все эксплуатационные и технологические параметры системы вооружения", которая стартовала с INS Arihant в Бенгальском заливе, переданы.

Индия стала шестой страной, наряду с Китаем, Францией, россией, Соединенным Королевством и Соединенными Штатами, которая имеет атомные подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами, сообщила газета Times of India.

Успешный запуск баллистической ракеты с подводных лодок также подчеркнул стремление Индии к созданию собственной военной техники.

The Times of India сообщила, что INS Arihant является первой отечественной атомной подводной лодкой Индии, которая была спущена на воду в 2009 году. С тех пор Индия разработала две ракеты класса "земля-земля", запускаемые с подводных лодок, одна из которых имеет дальность полета 3500 км.

Дополнение

В сентябре Индия представила свой первый авианосец местного производства INS Vikrant, что было воспринято как важная веха в усилиях противодействия растущей военной настойчивости Китая в регионе. INS Vikrant - один из крупнейших в мире военно-морских кораблей длиной 262 метра, введенный в эксплуатацию после 17 лет строительства и испытаний.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди также недавно представило первую партию ударных вертолетов индийского производства, предназначенных для использования в высокогорных районах, таких как Гималаи, где его войска столкнулись с Китаем в 2020 году.

Индия является одним из крупнейших импортеров оружия в мире и пытается развивать местную оружейную промышленность, поскольку страна по-прежнему сильно зависит от оружия из Москвы, своего крупнейшего военного поставщика на протяжении десятилетий.