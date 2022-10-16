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Греция заявила, что Турция заставляла обнаженных мигрантов пересекать границу

Греция заявила, что Турция заставляла обнаженных мигрантов пересекать границу

КИЕВ. 16 октября. УНН. Власти Греции обвинили Турцию в том, что она заставила 92 мигрантов пересечь границу Греции и раздела их догола перед тем, как это сделать. Об этом УНН пишет ссылаясь на АР.

Детали

Греческая полиция заявила, что полицейские обнаружили мигрантов совершенно голыми, "некоторые с телесными повреждениями", которые въехали в страну на пластиковых лодках, чтобы пересечь реку Эврос, которая образует границу между двумя странами.

Мигранты рассказали полиции и офицерам Frontex, пограничного агентства Европейского Союза, что турецкие власти заставили их сесть в три автомобиля, которые доставили их к границе. Мигранты показали, что их заставляли раздеваться догола перед посадкой в лодку.

"Провокационное поведение Турции вышло за все пределы", - заявило министерство по делам убежища и миграции Греции.

Министр миграции Нотис Митарачи опубликовал фотографию обнаженных мигрантов в своем аккаунте в Твиттер, прокомментировав ситуацию: "Поведение Турции в отношении 92 мигрантов, которых мы спасли на границе, является позором для цивилизации. Мы ожидаем, что Анкара примет меры, чтобы расследовать инцидент и защитить, наконец, свои границы с ЕС".

Ранее

Турция регулярно обвиняет Грецию в том, что она жестоко отталкивает мигрантов, въезжающих в страну по суше и по морю, а Греция обвиняет Турцию в том, что она "проталкивает" мигрантов, чтобы оказать давление на ЕС.

Мигранты в основном из Афганистана и Сирии, а также некоторые из других стран, таких как Пакистан.

Источник: УНН
Теги: мигранты, Греция, Турция
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