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В Киевской области пропал 4-летний ребенок

В Киевской области пропал 4-летний ребенок

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Броварах Киевской области пропал 4-летний ребенок. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов в Telegram, передает УНН.

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«Сегодня, около 14 часов девочка ушла гулять на детскую площадку по улице Черняховского 15, что в городе Бровары, и сейчас ее местонахождение неизвестно. На поиски ребенка оперативно привлечены все подразделения полиции Киевской области», - сообщил Небытов.

Детали

Он также рассказал о приметах: среднее телосложение, глаза карие, волосы русые.

По его словам, Ефросинья Сергиенко была одета в курточку синего цвета, джинсы.

Дополнение

В Гавриловке разыскали 3-летнего Кирилла. Два часа подряд многодетные родители искали пропавшего сына, но так и не смогли найти, после чего обратились к правоохранителям.

Источник: УНН
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