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Авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по врагу, поражены 4 позиции зенитных ракетных комплексов

Авиация ВСУ нанесла более 20 ударов по врагу, поражены 4 позиции зенитных ракетных комплексов

КИЕВ. 16 октября. УНН. В течение суток авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по позициям российских оккупантов. Поражено 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции зенитных ракетных комплексов противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла более двадцати ударов. Подтверждено поражение семнадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один вражеский БпЛА», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили один командный пункт противника.

Дополнение

15 октября сообщалось, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 23 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, война
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