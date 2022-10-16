Оккупанты нанесли 1 ракетный и 10 авиационных ударов по Украине - Генштаб

КИЕВ. 16 октября. УНН. За текущие сутки, российские оккупанты нанесли один ракетный и 10 авиационных ударов, совершили 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам подверглись районы более 10 населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«Враг обстреливает позиции наших войск вдоль всей линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование оборонительных позиций и рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что россияне нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносят удары по критической инфраструктуре и помещениях гражданского населения.

«В течение текущих суток противник нанес один ракетный и десять авиационных ударов, совершил восемь обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ударам российских оккупантов подверглись районы более десяти населенных пунктов. В частности, Стрелечья и Терны Харьковской области, Павловка и Новоселка Донецкой области и Правдино и Белогорка в Херсонской области», - отмечается в сообщении.

Генштаб сообщает, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

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На других направлениях противник осуществлял обстрелы:

• на Северском направлении – из артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Сеньковка, Гасичевка, Николаевка и Прогресс Черниговской области и Бачевск, Сосновка и Покровка Сумской области;

• на Слобожанском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Стрелечья, Огирцево, Гатище, Волчанские Хутора, Зыбино, Липцы, Заречное и Купянск-Узловой Харьковской области;

• на Краматорском направлении – из танков и артиллерии вдоль линии соприкосновения. В частности, в районах населенных пунктов Грековка и Белогоровка Луганской области и Заречное, Роздоловка, Серебрянка и Яковлевка в Донецкой области;

• на Бахмутском и Авдеевском направлениях противник осуществлял обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии соприкосновения.

• На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстрелял более двадцати пяти населенных пунктов. Среди них - Вольное Поле, Времовка, Великая Новоселка, Новополь, Золотая Нива и Угледар Донецкой области и Зеленый Гай, Щербаки, Орехов и Чаривное Запорожской области.

• На Южнобужском направлении огневому поражению подверглись районы более тридцати пяти населенных пунктов вдоль линии соприкосновения. В частности, Белогорка, Новоалександровка, Сухой Ставок Херсонской области и Широкое, Киселевка, Терновые Поды и Степная Долина в Николаевской области.