россияне начали эвакуацию своих так называемых "государственных" учреждений в Херсонской области

КИЕВ. 16 октября. УНН. Российские захватчики усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых “государственных” учреждений. Из Херсона на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых “государственных” учреждений. По имеющейся информации, из Херсона на временно оккупированную территорию АР Крым вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда», - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, сообщается, что уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах российской федерации значительно снизился. В частности, это вызвано отсутствием медицинской помощи для гражданских лиц. По имеющейся информации, из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых, гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области.

Генштаб также информирует о проведении плановой ротации подразделений вооруженных сил республики беларусь, привлекаемых к охране государственной границы. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиаударов, а также применения ударных БПЛА “Shahed -136” с территории республики беларусь.

Дополнение

В Скадовском и Херсонском районах российские оккупанты похитили двух человек за их проукраинскую позицию.