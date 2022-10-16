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Из-за вражеского обстрела Сумской области без света остались более 2 тысяч абонентов - ОВА

Из-за вражеского обстрела Сумской области без света остались более 2 тысяч абонентов - ОВА

иллюстративное фото

КИЕВ. 16 октября. УНН. В результате вражеского обстрела обесточена часть Белопольской громады. Об этом говорится в сообщении председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, передает УНН.

Цитата

"В результате вражеского обстрела обесточена часть Белопольской громады. Без света остается 2151 абонент, по состоянию на 18:00", - сообщил Живицкий.

Ранее

россия поразила около 30% энергетической инфраструктуры Украины своими ракетными ударами в понедельник и вторник, заявил в интервью CNN министр энергетики Герман Галущенко.

Украинцев призвали не использовать бытовую технику, такую как духовки и стиральные машины, для экономии электроэнергии, потому что миллионы людей столкнулись с отключением электроэнергии после крупнейшей российской атаки на энергетическую сеть с начала войны.

Жителей Киевской области призвали и в дальнейшем экономить электроэнергию.

Источник: УНН
Теги: электричество, война, Сумы и Сумская область
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