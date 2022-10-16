Из-за вражеского обстрела Сумской области без света остались более 2 тысяч абонентов - ОВА

КИЕВ. 16 октября. УНН. В результате вражеского обстрела обесточена часть Белопольской громады. Об этом говорится в сообщении председателя Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, передает УНН.

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"В результате вражеского обстрела обесточена часть Белопольской громады. Без света остается 2151 абонент, по состоянию на 18:00", - сообщил Живицкий.

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