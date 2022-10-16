Новости: Новости Мира
16 октября 2022, 20:13 • Галина Крижановская • 9075
"Библейский" шторм: самая сильная непогода за последнее столетие обрушилась на остров Крит
КИЕВ. 16 октября. УНН. В выходные на популярный греческий остров Крит обрушился шторм, описанный как "библейский", в результате чего погибли два человека, информирует УНН.
Детали
О смерти 50-летнего мужчины уже сообщалось в субботу. В воскресенье подтвердили новую смерть 49-летней женщины, которая первоначально считалась пропавшей без вести. Оба они были отнесены водами в океан.
"Это был самый сильный шторм за последние 100 лет", - заявил губернатор Крита Ставрос Арнаутакис новостному сайту Protothema.
Было несколько сообщений о травмах и людях, пострадавших от урагана. Сообщалось о нескольких отключениях электроэнергии.
Синоптики предупредили о продвижении шторма дальше в сторону Турции.
Источник: УНН
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