"Библейский" шторм: самая сильная непогода за последнее столетие обрушилась на остров Крит

КИЕВ. 16 октября. УНН. В выходные на популярный греческий остров Крит обрушился шторм, описанный как "библейский", в результате чего погибли два человека, информирует УНН.

Детали

О смерти 50-летнего мужчины уже сообщалось в субботу. В воскресенье подтвердили новую смерть 49-летней женщины, которая первоначально считалась пропавшей без вести. Оба они были отнесены водами в океан.

"Это был самый сильный шторм за последние 100 лет", - заявил губернатор Крита Ставрос Арнаутакис новостному сайту Protothema.

Было несколько сообщений о травмах и людях, пострадавших от урагана. Сообщалось о нескольких отключениях электроэнергии.

Синоптики предупредили о продвижении шторма дальше в сторону Турции.