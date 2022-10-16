Верховный лидер сравнил Иран с "могучим деревом", которое невозможно выкорчевать

КИЕВ. 16 октября. УНН. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что никто не смеет думать, что они могут искоренить Исламскую Республику, в своем обращении с тех пор, как смерть Махси Амини от действий "полиции морали" вызвала общенациональные беспорядки, которые продолжаются уже четвертую неделю, передает УНН ссылаясь на Arab News.

Детали

Хаменеи сравнил Исламскую Республику с непоколебимым деревом.

"Теперь этот саженец - могучее дерево, и никто не смеет думать, что сможет его выкорчевать", - сказал он в выступлении на государственном телевидении.

Контекст

Демонстрации людей из всех слоёв общества по делу о смерти Махсы Амини превратились в массовые призывы к свержению Хаменеи и "смерти Исламской Республики".

Протесты знаменуют собой один из самых смелых вызовов клерикальному правлению со времен революции 1979 года.

Некоторые из самых смертоносных беспорядков произошли в районах проживания этнических меньшинств включая курдов на северо-западе и белуджей на юго-востоке.

Правозащитные организации говорят, что в ходе репрессий было убито более 200 человек, в том числе девочки-подростки.

Amnesty International сообщила, что по меньшей мере 23 ребенка были убиты силами безопасности в Иране во время протестов. Среди них жертвы в возрасте от 11 до 17 лет 20 мальчиков и 3 девочки.

Амини умерла 16 сентября после того, как была арестована в Тегеране иранской "полицией морали" за "неподобающую одежду".

Иран обвинил в насилии врагов внутри страны и за рубежом, в том числе вооруженных сепаратистов и западные государства, обвинив их в заговоре против Исламской Республики и отрицая, что силы безопасности убивали протестующих.

Государственное телевидение сообщило, что по меньшей мере 26 сотрудников сил безопасности были убиты.