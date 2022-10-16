Большинство бирж Персидского залива в минусе из-за падения нефтяных цен. Биржи Египта подскочили

КИЕВ. 16 октября. УНН. Большинство фондовых рынков в странах Персидского залива завершили воскресенье снижением после пятничного падения цен на нефть, тогда как египетский индекс показал рост после того, как МВФ заявил, что «крупные политические вопросы» со страной решены, передает УНН ссылаясь на агенство Reuters.

Детали

Базовый индекс Саудовской Аравии (TASI) снизился на 0,1% вследствие падения нефтяного гиганта Saudi Aramco (2222.SE) на 1,1%.

Цены на сырую нефть, ключевой фактор для финансовых рынков стран Персидского залива, упали более чем на 3% в пятницу, поскольку опасения по поводу глобальной рецессии и слабый спрос на нефть, особенно в Китае, перевесили поддержку значительного сокращения целевого показателя поставок ОПЕК+.

Китай, крупнейший в мире импортер сырой нефти, борется со вспышками COVID-19. Число инфицированных в стране невелико по мировым стандартам, но страна придерживается политики нулевого распространения COVID, что сказывается на экономической активности и спросе на нефть.

За пределами Персидского залива индекс голубых фишек Египта (EGX30) вырос на 2%, поскольку большинство акций индекса были на положительной территории, включая акции крупнейшего кредитора Commercial International Bank Egypt, которые выросли на 3,5%.

Чиновники Международного валютного фонда решили все основные вопросы политики с властями Египта при обсуждении новой программы кредитования, заявила в пятницу директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Египет настаивал на том, чтобы связать новый пакет МВФ во время ежегодных встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне на этой неделе, надеясь остановить валютный кризис, который ограничил импорт и вызвал беспокойство рынка относительно погашения внешнего долга.