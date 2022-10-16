Байден раскритиковал экономический план премьера Британии и заявил, что его не беспокоит укрепление доллара

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент США Джо Байден раскритиковал первоначальный экономический план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс как ошибку и сказал, что его не беспокоит рост курса доллара США. Об этом УНН пишет ссылаясь на агенство Reuters.

Ранее

В пятницу Лиз Трасс уволила министра финансов Кваси Квартенга и отказалась от части своего экономического пакета после того, как это вызвало потрясения на финансовом рынке, в частности резкое падение стоимости фунта.

Детали

Байден, демократ, часто критикует консервативную экономическую политику "просачивания вниз", связанную в Соединенных Штатах с бывшим президентом Рональдом Рейганом и республиканцами.

Его администрация, однако, ранее отказалась комментировать план Трасс, который первоначально предусматривал отмену 45-процентной максимальной ставки подоходного налога в Великобритании.

"Я был не единственным, кто подумал, что это ошибка, - сказал Байден журналистам. - Я думаю, что идея снижения налогов для сверхбогатых неуместна, но решение об этом должна принимать Великобритания, а не я".

"Меня не беспокоит сила доллара. Меня беспокоит остальной мир", - сказал Байден.

Президент заявил, что экономика США является устойчивой.

"Наша экономика очень сильна. Инфляция во всем мире. Везде хуже, чем в Соединенных Штатах, - добавил он. - Так что проблема в отсутствии экономического роста и разумной политики в других странах, не так в нашей".

Ранее в субботу новый министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что некоторые налоги в стране вырастут, и потребуются жесткие решения о расходах, заявив, что Трасс допустила ошибки, пытаясь сохранить свою должность.

Добавим

Высокая инфляция поражает Соединенные Штаты и страны всего мира, создавая политическую головную боль для Байдена в преддверии промежуточных ноябрьских выборов, на которых поставлено на карту управление Палатой представителей и Сенатом США.

Отчет Министерства труда в четверг показал, что потребительские цены в США выросли больше, чем ожидалось, в сентябре.